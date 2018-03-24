Çöp konteynırı içinden saat sesi geliyor ihbarı polisi alarma geçirdi

ALINAN bilgilere göre; Hürriyet Mahallesi Yuvam Sokak üzerinde bulunan konteynırı içine çöp attığı sırada içinden saat sesi duyan bir vatandaş durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler, çevre güvenliği alarak şüpheli konteynırın bulunduğu bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Yapılan ilk incelemenin ardından çöp konteynırı. içine yerleştirilen fünye ile patlatıldı. Büyük bir gürültü ile patlatılan çöp konteynerı içinde inceleme yapan bomba imha uzmanı polisler, bir daha patlatma gereği duydu. Tekrar özel kıyafetli bomba imha uzmanı elindeki fünyeyi tekrar çöp konteynerı içine yerleştirdi. Bu sırada çevredeki evlerde oturanlar sık sık camlardan kaçınmaları üzerine uyarı yaparken, çöp konteynerı içi ikinci kes patlatıldı. Bomba imha uzmanı polisleri bir daha inceleme yaptığı çöp konteynerı çöpten başka bir şey çıkmadı.

Polisin incelemesinin ardından bölge yeniden yayalara ve araç trafiğine açıldı. Öte yandan Bilecik'te 2 gün arayla fünye yardımı ile patlatılan 2 şüpheli paket oldu.