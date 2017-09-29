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Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, çöp konteynerinde erkek bebek cesedi bulundu

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, çöp konteynerinde erkek bebek cesedi bulundu

29 Eylül 2017 Cuma 18:06
Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
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İLÇEYE bağlı 2. Sakarya Mahallesi Gülistan Sokak'a hurda toplamak için gelen Ali Akbalık, çöp konteynerini açtığında hareketsiz halde yatan bebekle karşılaştı.

Şaşkınlık yaşayan Akbalık, durumu mahalledeki kahvehanede bulunan vatandaşlar ile polise bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Akbalık, sokağa da hurda bulmak için girdiğini belirterek, "Çöp konteynerini açtım ve bir poşetin üzerinde çıplak, göbek kordonu üstünde, yeni doğmuş bir bebek gördüm. Kapağı kapattım ve yakındaki kahvehaneye gittim. Buradakilere söyledim, hemen polis çağırdık." dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirKaresiBebek Cesedi
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