Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

İLÇEYE bağlı 2. Sakarya Mahallesi Gülistan Sokak'a hurda toplamak için gelen Ali Akbalık, çöp konteynerini açtığında hareketsiz halde yatan bebekle karşılaştı.

Şaşkınlık yaşayan Akbalık, durumu mahalledeki kahvehanede bulunan vatandaşlar ile polise bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Akbalık, sokağa da hurda bulmak için girdiğini belirterek, "Çöp konteynerini açtım ve bir poşetin üzerinde çıplak, göbek kordonu üstünde, yeni doğmuş bir bebek gördüm. Kapağı kapattım ve yakındaki kahvehaneye gittim. Buradakilere söyledim, hemen polis çağırdık." dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.