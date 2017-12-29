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Çöp kamyonuna çarptı: 5 yaralı

Bir otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Çöp kamyonuna çarptı: 5 yaralı

Bir otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı

29 Aralık 2017 Cuma 23:38
Çöp kamyonuna çarptı: 5 yaralı
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KAZA, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı’nda saat 21.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 HE 433 plakalı otomobiliyle Otogar istikametine doğru seyir halinde olan Ersin T., aynı yönde seyreden çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan ve adeta hurdaya dönen otomobil, refüjlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Ersin T., Faruk K. (38), İpek T. (58) ve 2 ikiz kardeş yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralılardan İpek T.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, kaza nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Otomobilçöp Kamyonu
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