Çöp evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

EDİNİLEN bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi, Yeni Mahalle'de çöp ev olarak bilinen A.A. isimli yaşlı kadının evinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süreli müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evin daha önce birçok kez belediye tarafından temizlendiği ancak kadının sürekli eve çöp yığdığı öğrenildi.

Son yapılan temizlikte kadının evinden 3 kamyon çöp çıktığı da öğrenildi.