Çöp ev küle döndü: 4 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Polatlı Esentepe Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hemen olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürürken, içeride mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin vücudunda ciddi yanıklar bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu, 2 kişinin de hafif yaralandığı kaydedildi.
İtfaiye yetkilileri, kısa sürede kontrol altına alınan yangının büyümesinde evdeki çöp yığınının etken olduğunu, çıkış nedeninin de araştırıldığını söyledi.
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