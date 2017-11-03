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Çöp ev küle döndü: 4 yaralı

Ankara Polatlı'da bir evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangında evde mahsur kalan 2'si ağır 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi

Çöp ev küle döndü: 4 yaralı

Ankara Polatlı'da bir evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangında evde mahsur kalan 2'si ağır 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi

03 Kasım 2017 Cuma 18:11
Çöp ev küle döndü: 4 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Polatlı Esentepe Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hemen olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürürken, içeride mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin vücudunda ciddi yanıklar bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu, 2 kişinin de hafif yaralandığı kaydedildi.
İtfaiye yetkilileri, kısa sürede kontrol altına alınan yangının büyümesinde evdeki çöp yığınının etken olduğunu, çıkış nedeninin de araştırıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraPolatlıçöp Ev
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