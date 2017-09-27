Çökertilen gasp çetesindeki 7 kişi tutuklandı

KOCAELİ'NİN Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul Tuzla ilçesinde bankadan çıkanları takip ederek gasp eden 9 kişilik çete, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si sevk edildikleri Gebze Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheliden biri Körfez Adliyesi’ne diğeri ise İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.