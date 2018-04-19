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Çöken yaya üst geçit 10 saatte kaldırıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir vincin çarpması sonucu metro raylarının üzerine çöken yaya üst geçidinin parçaları yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu kaldırıldı.

Çöken yaya üst geçit 10 saatte kaldırıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir vincin çarpması sonucu metro raylarının üzerine çöken yaya üst geçidinin parçaları yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu kaldırıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 08:50
Çöken yaya üst geçit 10 saatte kaldırıldı
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OLAY dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Üniversite Caddesi'nde bulunan yaya üst geçidi, yoldan geçen İlker B. yönetimindeki bir vincin çarpması sonucu İzmir Metrosu'nun raylarının üzerine çökmüş, kazada herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Olay sonrası bölgeye gelen ekipler, 10 saatlik çalışma ile kontrollü bir şekilde yaya üst geçidinin parçalarını kaldırarak bölgeyi temizledi. 

Kaza sebebiyle yapılamayan metro seferlerinin önümüzdeki saatlerde tekrar başlaması bekleniyor. 

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Çöken Yaya üst Geçitİzmirin Bornova Ilçesi
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