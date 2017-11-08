Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada, “08 Kasım 2017 günü ilimiz Silopi ilçesi, Bostancı köyü Yankale mezrası su deposu mevkiine bölücü terör örgütü mensuplarınca silah, mühimmat ve patlayıcı madde gömülmüş olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen operasyon neticesinde; 8 adet Kaleşnikof silahına ait boş şarjör, 3055 adet 7,62x56 mm çapında fişek, bin 71 adet 12,7x108 mm çapında doçka uçaksavar silahına ait fişek ve 30 adet elektrikli fünye ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.