Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada, “08 Kasım 2017 günü ilimiz Silopi ilçesi, Bostancı köyü Yankale mezrası su deposu mevkiine bölücü terör örgütü mensuplarınca silah, mühimmat ve patlayıcı madde gömülmüş olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen operasyon neticesinde; 8 adet Kaleşnikof silahına ait boş şarjör, 3055 adet 7,62x56 mm çapında fişek, bin 71 adet 12,7x108 mm çapında doçka uçaksavar silahına ait fişek ve 30 adet elektrikli fünye ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.