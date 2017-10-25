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Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:53
Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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VALİLİKTEN yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerce 'Şehit Jandarma Üçvş. Serdal Uyanık 2017-133 Operasyonu' yapıldığı belirtildi. 24 Ekim 2017 tarihinde terör örgütünün Kızılağaç Beldesi Yamaç-Yörecik bölgesindeki kış üslenmesi ile ilgili hazırlıklarına yönelik operasyon yapıldığının belirtildiği açıklamada, "İcra edilen operasyonda, 6 adet EYP (20 kilogramlık tenekelerde), 50 kilogram amonyum nitrat, 113 adet kaleşnikof mermisi, 21 adet uçaksavar mermisi, 1 adet uçaksavar silah iğnesi, bin 650 metre elektrik kablosu, 250 metre bobinaj teli, 1 adet ampermetre, 16 adet pil, 1 adet akü, 20 kilogram küp şeker, 10 kilogram un, 4 kilogram pirinç, 3 kilogram bulgur, 2 kilogram tütün, 1,5 kilogram çay, 1 kilogram tuz, 1 litre ayçiçek yağı, 2 adet uyku tulumu, muhtelif mutfak ve giyim malzemesi, kişisel temizlik malzemeleri, tıbbi malzemeler, muhtelif cins ve miktarda ilaç, eğitim notları, evrak ve dokümanlar ele geçirilmiş ve olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüPKK
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