Çocuklarını 20-100 TL arası kiraya veren ailelere şafak baskını!

SURİYE'DE süren iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen ve çocuklarını dilenmesi için günlüğü 20 lira ile 100 lira arasında değişen paralara kiraladığı ileri sürülen ailelere yönelik operasyon düzenlendi.

VATANDAŞLARDAN ZORLA PARA İSTİYORLARDI

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Adana'da göreve başladıktan sonra trafik ışıklarında çok sayıda çocuğun sürücüleri rahatsız ettiğini ve bazı çocukların ise vatandaşlardan zorla para istediğini tespit etmesi üzerine Çocuk Şube Müdürlüğüne dilenci çocukların ve bunları dilendiren ailelerin alınması talimatını verdi. Talimat üzerine harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 1 ay önce Suriye'den iç savaştan kaçarak Adana'ya gelip çocuklarını dilendiren aileleri takip etmeye başladı.

"KİRA ÜCRETİ ARAÇ YOĞUNLUĞUNA GÖRE ARTIYOR"

Çocuk polisinin yaptığı takip sırasında Suriyeli ailelerin, çocuklarını günlüğü 20 ila 100 lira arasında kiralayıp dilendirdiğini tespit etti. Ayrıca çocukların araç yoğunluğunun olduğu trafik ışıklarına göre kira fiyatının belirlendiği buna göre araç yoğunluğu en fazla olan yerde dilenen çocuğun kirasının günlük 100 lira olduğu tespit edildi. Polis, bu tespitlerin ardından hem çocukların hem de ailelerin alınması için harekete geçti.

"ŞAFAK VAKTİ 100 POLİSLE OPERASYON"

100 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda Fatih, Koza ve Yeşilyuva mahallelerinde tespit edilen evlere baskın yapıldı. Trafik ışıklarında "Açım" veya "Evim yok. Üşüyorum" gibi yazılarla dilendirilen Suriye uyruklu çocuklar ve aileleri, şafak vakti yapılan operasyonda tek tek evlerinden alındı. Operasyonda 11 çocuk, anne ve baba yakalandı. Polis, şahısları Adana Valiliğine bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. 11 kişi daha sonra da Osmaniye Düziçi Geçici Barınma Merkezine teslim edildi.