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Çocukları bile ‘hacamat’ ettiler

Çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen aileler hacamata yöneldi. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğiyle açılan merkezlerde çocuklara hacamat yapılmasına izin verilmezken, merdiven altı hacamat merkezlerinde yeni doğan bebeklere dahi hacamat yapılıyor

Çocukları bile ‘hacamat’ ettiler

Çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen aileler hacamata yöneldi. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğiyle açılan merkezlerde çocuklara hacamat yapılmasına izin verilmezken, merdiven altı hacamat merkezlerinde yeni doğan bebeklere dahi hacamat yapılıyor

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:06
Çocukları bile ‘hacamat’ ettiler
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SAĞLIK Bakanlığı 2014 yılında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği’yle alternatif tedavi yöntemi hacamatı yasallaştırdı. Ancak merdiven altında bulunan hacamat merkezleri tehlike saçmaya devam ediyor. Evlerinin bir odasını muayenehaneye dönüştüren hacamatçılar, yeni doğan bebeklere hacamat uygularken ‘Aşı yaptırmak istemeyen aileler bize geliyor. Bu yanlış bir uygulama değil. Kendi çocuklarımıza da yapıyoruz’ diyor.

Doktor ve diş hekimlerine eğitim

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği’ne göre doktor ve diş hekimleri Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) merkezlerinde verilen 40 saatlik eğitimin ardından sertifika alarak hacamat tedavisi uygulayabiliyor. Burada hacamat yaptırmak isteyen kişilerin herhangi bir kan hastalığı olup olmadığı kontrol edilmeden işlem yapılmazken, 6 yaş altındaki çocuklara ise işlem yapılmıyor.

Yeni doğan bebeğe 6 lira

Sertifikasız, merdiven altında açılan hacamat merkezleri ise yeni doğan bebeklere dahi hacamat uyguladıklarını söylerken, sertifikalarını hacamat federasyonundan aldıklarını belirtiyor. Ankara’da bulunan İsmail Tuğba isimli bir hacamatçı, bebeklere hacamat yapılmasının zararı olmadığını, aksine aşı yaptırmak istemeyen ailelerin kendilerini tercih ettiklerini söyledi. İstanbul Ümraniye’de konuştuğumuz bir hacamatçı ise, “Kupa başı 6 liraya yapıyoruz. Gayet uygun, başka yerler 10 liraya yapıyor. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı olmadığımız için tabelamız yok. Ama bu işte çok iyiyiz” diyor.

Kan kaybı ve enfeksiyon riski

Konuyla ilgili Tabipler Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, bu uygulamanın yetişkinlerde bile risk taşıdığını söylerken çocuklarda yapılmasının geri dönüşü olmayan hatalara sebep olabileceğini söyledi. Mengüç, ne kadar küçük olursa olsun bir cerrahi işlem uygulandığını belirtirken, kan hastalığı olan bir bebeğin bu işlem sonucunda kan kaybı yaşayabileceğini ya da enfeksiyon kapabileceğini ekledi. Bu konuyla ilgili defalarca Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulunduklarını aktaran Mengüç, “Merdiven altı hacamatçılar hakkında işlem yapılmalı. Aşı gibi bilimsel bir yöntemi kapı dışına iterek bebeklerin hayatı riske atılıyor” dedi.

İman gücüyle eğitim!

Merdiven altı hacamatçıların kendilerine referans olarak gösterdikleri yer ise Türkiye Hacamatçılar Federasyonu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmayan bu oluşum merdiven altı hacamatçılara yeterlilik sertifikası veriyor. Bunun yanında Osmanlı Hacamat Kursu da 300 lira karşılığında hacamat merkezi açmak isteyenlere sertifika veriyor. Kurs sahibi: Biz Sağlık Bakanlığı’na bağlı değiliz. Onlar bir tek doktor ve diş hekimine veriyor. Biz burada iman gücüyle sizlere sertifikanızı ve eğitiminizi veriyoruz. 

TIP DÜNYASI NE DİYOR?

CNN International’ın haberine göre küçük çaplı 2 farklı bilimsel araştırmada bardak çekmenin kanser ağrısı ve sırt ağrısı üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma sonucu hastalar ağrılarının azaldığını belirtti. Ancak bu iki araştırma da küçük çaplı araştırmalar olduğu için kesin konuşulması mümkün olmadı. Bardak çekmenin bir benzeri olan hacamat için ise bir bilimsel araştırma yok. Ancak kansız olarak yapılan sıradan kupa çektirme güvenli bir yöntem olarak sunuluyor.

İlgiyi Phelps patlatmıştı
 
2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda 5 altın, 1 gümüş madalya kazanan Amerikalı yüzücü Michael Phelps’in vücudundaki “hacamat” izleriyle dikkati çekmesinin ardından bu işleme ilgi arttı. Özellikle kanlı hacamatın bilimsel olarak hiçbir faydası kanıtlanmamış olsa da kuru hacamatın kasları rahatlattığı biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıHacamat
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