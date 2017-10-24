Çocuklara cinsel istismardan tutuklandı

SARAY İlçesi'nin Büyük Yoncalı Mahallesi'nde inşaatlarda çalışan Ogün Ö., farklı zamanlarda gittiği parklarda, çikolata ve şekerle kandırdığı, çocuklar a cinsel istismar da bulundu. Ogün Ö.'nün çocuklara uygunsuz davranışlarda bulunduğunu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Ogün Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

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