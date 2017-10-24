Çocuklara cinsel istismardan tutuklandı

SARAY İlçesi'nin Büyük Yoncalı Mahallesi'nde inşaatlarda çalışan Ogün Ö., farklı zamanlarda gittiği parklarda, çikolata ve şekerle kandırdığı, çocuklara cinsel istismarda bulundu. Ogün Ö.'nün çocuklara uygunsuz davranışlarda bulunduğunu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Ogün Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma, sonra cinsel istismara uğradığı belirtilen çocukların, psikolog eşiliğinde ifadelerine başvurdu. İfadelerde Ogün Ö.'nün, yaşları 11 ile 17 arasında değişen 12 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ogün Ö., tutuklanarak Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Cezaevi'ne konuldu.
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