Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Çocuklar için piknik

Denizli Beşiktaşlıları Derneği tarafından 25. Yıl kutlamaları çerçevesinde Çamlık Mesirelik alanda çocuklar için 3 bin kişilik piknik düzenlendi

Çocuklar için piknik

Denizli Beşiktaşlıları Derneği tarafından 25. Yıl kutlamaları çerçevesinde Çamlık Mesirelik alanda çocuklar için 3 bin kişilik piknik düzenlendi

23 Temmuz 2017 Pazar 17:00
Çocuklar için piknik
banner404

DENİZLİ Beşiktaşlı çocukları ile buluşuyor” adıyla 3 bin kişilik piknik düzenleyen Denizli Beşiktaşlıları Derneği çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Alileri ile birlikte Çamlık Mesireliğinde gün boyu devam eden piknikte Denizli Beşiktaşlıları Derneği üyeleri de misafirleri ile yakından ilgilendi. 25 yıl etkinlikleri dolayı ile bu pikniği düzenlediklerini belirten Denizli Beşiktaşlıları Derneği Başkanı Abdurrahman Tüfekçiğlu “Beşiktaşlıları Derneğinin 25. Kuruluş yıl dönümü etkinliği içerisindeyiz. ‘Denizli Beşiktaşlı Çocuklarıyla buluşuyor’ adıyla bir etkinliğimiz var. Bu etkinlikte Denizlili çocuklarımızı Beşiktaşlı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Spora katkımız ne kadar fazla olursa kendimiz de o kadar mutlu hissediyoruz. Genelde spor aşıklarını bir araya getiriyoruz, mutluyuz” dedi.

Bu etkinliklere daha çok ihtiyacımız var

Etkinliği torunu ile birlikte gelen Beşiktaş taraftarı Halil İbrahim Barım ise bu tür etkinliklerin artması gerektiğini belirterek “Bu tür etkinlikler toplumun kaynaşması, birleşmesi açısından çok güzel. Güzel çocuklar da bir araya geliyor. Tam da ihtiyacımız olduğu dönemde. Özellikle su dönemlerde sıkıntılarımız çok büyük. Bu tür etkinliklerin fazlalaşmasını istiyorum. Çocuklarımız geleceğimiz bizim. Birbiriyle kaynaşması, çok güzel şeyler bunların artmasını istiyorum. Huzur, barış, güzel ortamların artmasını istiyorum” dedi

Denizli Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Çatlık ise “Beşiktaş halk ile iç içe olan bir takım. Denizli halkı ile bir arada olmaktan onlar ile böyle organizasyonda buluşmaktan son derece mutlu oluyoruz. Zaten bizzat için içerisindeyiz, insanlarla iletişim kurmak Beşiktaş aşkını onlar ile paylaşmak, bundan sonrada paylaşmaya devam ediyor olmak gurur veriyor Tabi ki bu sene ki şampiyonluk etkinliklerimiz daha devam edecek. İnşallah çocuklarımız ile birlikte Denizli halkıyla değişik etkinliklerde buluşacağız” dedi .

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 23.07.2017 17:08
Anahtar Kelimeler:
Denizli Beşiktaşlıları Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim