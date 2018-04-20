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"Çocuklar benden değil" deyip önce eşine sonra oğlu ve gelinine sıktı

Sivaslı çiftçi, boşanma davası açan eşiyle "Çocuklar benden değil" deyip tartıştı. Ardından av tüfeğiyle eşini öldürdü, oğlu ve gelinini yaraladı. Tuvalete saklanan çiftçi jandarma gelince teslim oldu

"Çocuklar benden değil" deyip önce eşine sonra oğlu ve gelinine sıktı

Sivaslı çiftçi, boşanma davası açan eşiyle "Çocuklar benden değil" deyip tartıştı. Ardından av tüfeğiyle eşini öldürdü, oğlu ve gelinini yaraladı. Tuvalete saklanan çiftçi jandarma gelince teslim oldu

20 Nisan 2018 Cuma 13:53
"Çocuklar benden değil" deyip önce eşine sonra oğlu ve gelinine sıktı
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 SİVAS merkeze bağlı Karayün köyünde çiftçilik yapan Ahmet Yapmaz (55), boşanma davası açan 3 çocuk annesi eşi Fatma Yapmaz'ı (47) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, oğlu Mustafa Yapmaz (28) ve gelini Hürü Yapmaz'ı (27) da yaraladı.

BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİYLE TARTIŞTI
Olay, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Karayün köyünde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen çiftçi Ahmet Yapmaz, aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisine boşanma davası açan eşi Fatma Yapmaz ile yine tartıştı.

"ÇOCUKLAR BENDEN DEĞİL" DEYİP DEHŞET SAÇTI
Eşini "çocuklarının kendisinden olmadığı" yönünde suçladığı öğrenilen Ahmet Yapmaz, kendisine ait af tüfeğini alıp, dehşet saçtı.

ÖNCE EŞİNE SONRA OĞLU VE GELİNİNE SIKTI
Ahmet Yapmaz, önce eşi Fatma Yapmaz'a, ardından da kendisine engel olmak isteyen oğlu Mustafa Yapmaz ve gelini Hürü Yapmaz'a peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyan komşuları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

TALİHSİZ EŞ HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Yapmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Hürü Yapmaz ile hafif yaralı eşi Mustafa Yapmaz ise olay yerindeki müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GELİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hürü Yatmaz'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Fatma Yapmaz'ın cesedi de otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.
Ahmet Yapmaz ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.

OLAY SIRASINDA 1 YAŞINDAKİ TORUN DA EVDEYDİ
Olay sırasında Mustafa ve Hürü Yapmaz çiftinin 1 yaşındaki kızları E.'nin de evde olduğu öğrenildi. Kız bebeğin, komşuları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı belirlendi.

TUVALETE GİRMİŞ
Köy sakinlerinden Ahmet Susuz, yoldan geçerken olayı fark ettiklerini belirterek, "Biz Sivas'a gidiyorduk. Evin önünde kalabalık gördük. Baktığımızda hanımını, çocuğunu, gelinini vurmuştu. Eşi hayatını kaybetti. Çocukları da hastanede. Önce kaçmıştı. Sonra tuvaletin içine girmiş. Çıktı 'Ben buradayım' dedi. Şuurunu kaybetmişti" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
SivasDavaAhmet Yapmaz
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