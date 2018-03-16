Çocuk testinde kanser olduğunu öğrendi! Kötü haber geldi

Ereğli Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde görevli hemşire Seçil Serter, 3 yıl önce ikinci çocuk sahibi olabilmek için hastanede test yaptırdı. Test sırasında, Serter'in pankreas kanseri olduğu belirlendi. Teşhisin ardından tedaviye alınan Seçil Serter, dün yaşamını yitirdi. Serter'in ölümü hastanedeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Evli ve 1 çocuk annesi Seçil Serter'in yarın Düzce'de toprağa verileceği öğrenildi.

ZONGULDAK 'IN Ereğli ilçesinde, 3 yıl önce ikinci çocuk sahibi olabilmek için hastanede yaptırdığı testte, pankreas kanser i olduğunu öğrenen hemşire Seçil Serter (40), yaşamını yitirdi.

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