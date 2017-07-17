Çocuk sürücü yengesinin ölümüne neden oldu

Mahalle sakinleri, kazanın yaşandığı yolda kasis bulunmadığı için araçların hızlı seyrettiğini, bu yüzden sıkça kaza yaşandığını öne sürdü.

BİRİ sürücü araçtaki iki çocuk yaralandı. Merkez Talas ilçesi Kepez Mahallesi'nde 15 yaşındaki F.D'nin kullandığı 06 DB 2975 plakalı otomobil, marketten evine gitmek için yol kenarında yürüyen Mercan D'ye çarptı. F.D'nin yengesi olduğu öğrenilen Mercan D, kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan çocuk sürücü ile araçta bulunan Serdar Derebaşı (11), Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.