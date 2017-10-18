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Çocuk şarkılarının ünlü bestecisi yaşamını yitirdi

"Atatürk ölmedi yüreğimde yaşıyor", "Öğretmenim canım benim", "Kestane gürgen palamut", "Gezsen Anadolu'yu" gibi ünlü çocuk şarkılarının yaratıcısı besteci Dr. Erdoğan Okyay, 84 yaşında hayatını kaybetti

Çocuk şarkılarının ünlü bestecisi yaşamını yitirdi

"Atatürk ölmedi yüreğimde yaşıyor", "Öğretmenim canım benim", "Kestane gürgen palamut", "Gezsen Anadolu'yu" gibi ünlü çocuk şarkılarının yaratıcısı besteci Dr. Erdoğan Okyay, 84 yaşında hayatını kaybetti

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:51
Çocuk şarkılarının ünlü bestecisi yaşamını yitirdi
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BESTECİ Erdoğan Okyay yaşamını yitirdi. Posta'nın haberine göre; bir süredir tedavi gören Erdoğan Okyay, 15 Ekim 2017 Pazar günü, Ankara'da 84 yaşında vefat etti ve 16 Ekim Pazartesi günü Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda yapılan törenin ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
 
ERDOĞAN OKYAY’IN VASİYETİ
 
Dr. Erdoğan Okyay, vasiyetinde yine çocukları düşündü. Dr. Erdoğan Okyay’ın vasiyeti şöyle:
Müzik eğitimcileri Derneğine vasiyetimdir; 'Dereden Tepeden Çocuklar İçin Şarkılar' kitabının ikinci baskısına, yeni yazdığım şarkılar da eklensin.
 
ERDOĞAN OKYAY KİMDİR?
 
1 Nisan 1933 yılında İzmir Buca'da dünyaya gelen Dr. Erdoğan Okyay, 1971 yılında yeni başlamış olan TRT Ankara Televizyonu'nda, süreli çocuk müziği programlarını eşiyle birlikte yaptı. 1961 yılında önceden asistan olarak görev yaptığı Gazi Eğitim Enstitüsü'ne piyano ve okul müziği öğretmeni olarak göreve başladı. Gazi Eğitim Enstitüsün'de içinde Muammer Sun'un da bulunduğu bir grup müzik eğitimcisiyle Türk okul müziğine özgü bir müzik eğitimi ilkelerinin ortaya çıkmasına katkılarda bulundu. 1973'te Almanya'nın önemli bilim kuruluşlarından Alexandr von Humboldt Vakfının doçentlik bursunu kazanarak, bir araştırma yapmak üzere 2 yıllığına Almanya Berlin'e giderek, Prof. Kurt Reinhard'ın son doktora öğrencisi olarak Hür Berlin Üniversitesi'nde Müzik Etnolojisi dalında doktorasını yaptı. Türkiye’de en eski müzikoloji bölümü Ege Üniversitesi’nde Dr. Erdoğan Okyay’ın da aralarında bulunduğu müzikbilimcilerce kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan OkyayAnkara Karşıyaka Mezarlığı
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