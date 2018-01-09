Çocuk şakası ortalığı ayağa kaldırdı

SULTANBEYLİ Mimar Sinan mahallesi Hikmetyar caddesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki K.K. ile B.K. şaka olsun diye okuldan çıkan öğrencilerin üzerine biber gazı sıktı. Okulun paydosu sırasında yaşanan olayda Turan Feyzioğlu’nda okuyan 4 öğrenciyle 2 öğretmen gazdan etkilenip oldukları yere yığılınca etraftakilerin yardımıyla olay yerine çağrılan polisin yardımıyla öğretmen ve öğrenciler Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin acil servisine getirilen öğretmen ve öğrenciler, acil serviste bulunan doktor ve sağlık ekibince şüpheli bulunarak serviste ayrı bir bölüme alındı. Kimyasal gaz şüphesiyle acil servisi boşaltan hastane yetkililerin bu tavrıyla olay medya ve kamuoyuna kimyasal gaz saldırısı olarak oturdu.

Olay sonrası çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet ekipleri yaptıkları çalışmalarda gaz sıkma olayını gerçekleştiren çocuklardan K.K. yı kısa süre içerisinde sıktığı biber gazı kapsülüyle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. K.K. nın ifadesi doğrultusunda arkadaşı ve suç ortağı B.K.yıda yakalayıp gözaltına alan polis, olayın bir amacını aşan çocuk şakası olduğunu tespit ederken her 2 çocuğu da, biber gazını nereden aldıkları ve kendilerini yönlendiren kimselerin olup olmadığını belirlemek için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Polis soruşturmasıyla olayda kullanılan gazın biber gazı olduğunu öğrenen hastane yetkilileri ise bir süre sonra uyguladığı karantinayı kaldırdı.