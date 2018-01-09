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Çocuk şakası ortalığı ayağa kaldırdı

İstanbul Sultanbeyli’de bu akşam şaka olsun diye öğrencilerin üzerine biber gazı sıkan 15 yaşındaki 2 çocuğun oyunu ortalığı ayağa kaldırdı

Çocuk şakası ortalığı ayağa kaldırdı

İstanbul Sultanbeyli’de bu akşam şaka olsun diye öğrencilerin üzerine biber gazı sıkan 15 yaşındaki 2 çocuğun oyunu ortalığı ayağa kaldırdı

09 Ocak 2018 Salı 22:33
Çocuk şakası ortalığı ayağa kaldırdı
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SULTANBEYLİ Mimar Sinan mahallesi Hikmetyar caddesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen  olayda, 12 yaşındaki K.K. ile B.K. şaka olsun diye okuldan çıkan öğrencilerin üzerine biber gazı sıktı. Okulun paydosu sırasında yaşanan olayda Turan Feyzioğlu’nda okuyan 4 öğrenciyle 2 öğretmen gazdan etkilenip oldukları yere yığılınca etraftakilerin yardımıyla olay yerine çağrılan polisin yardımıyla öğretmen ve öğrenciler Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin acil servisine getirilen öğretmen ve öğrenciler, acil serviste bulunan doktor ve sağlık ekibince şüpheli bulunarak serviste ayrı bir bölüme alındı. Kimyasal gaz şüphesiyle acil servisi boşaltan hastane yetkililerin bu tavrıyla olay medya ve kamuoyuna kimyasal gaz saldırısı olarak oturdu.

Olay sonrası çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet ekipleri yaptıkları çalışmalarda gaz sıkma olayını gerçekleştiren çocuklardan K.K. yı kısa süre içerisinde sıktığı biber gazı kapsülüyle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. K.K. nın ifadesi doğrultusunda arkadaşı ve suç ortağı B.K.yıda yakalayıp gözaltına alan polis, olayın bir amacını aşan çocuk şakası olduğunu tespit ederken her 2 çocuğu da, biber gazını nereden aldıkları ve kendilerini yönlendiren kimselerin olup olmadığını belirlemek için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Polis soruşturmasıyla olayda kullanılan gazın biber gazı olduğunu öğrenen hastane yetkilileri ise bir süre sonra uyguladığı karantinayı kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulSultanbeyliBiber Gazı
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