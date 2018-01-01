Çocuk parkında inanılmaz olay! Kendisini kaydırağa astı

TEKİRDAĞ'IN Kapaklı ilçesinde, bir süre önce ailesiyle oturduğu evden ayrılan 2 çocuk babası Cengiz A. (50), çocuk parkında intihar etti.

KAYDIRAKTA ASILI HALDE BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Coşkun Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. Bir kişinin kaydırakta asılı olduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Cengiz A. olduğu belirlenen kişinin kendini astığı belirlendi.

EŞİ VE ÇOCUKLARINDAN AYRI YAŞIYORDU

Bir süredir eşi ve çocuklarından ayrı yaşadığı öğrenilen Cengiz A.'nın cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.