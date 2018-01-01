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Çocuk parkında inanılmaz olay! Kendisini kaydırağa astı

Tekirdağ'da eşinden ve çocuklarından ayrı yaşayan vatandaş, çocuk parkındaki kaydırağa kendisini asarak intihar etti. Talihsiz vatandaşın cesedi, çevreden geçenler tarafından bulundu

Çocuk parkında inanılmaz olay! Kendisini kaydırağa astı

Tekirdağ'da eşinden ve çocuklarından ayrı yaşayan vatandaş, çocuk parkındaki kaydırağa kendisini asarak intihar etti. Talihsiz vatandaşın cesedi, çevreden geçenler tarafından bulundu

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:06
Çocuk parkında inanılmaz olay! Kendisini kaydırağa astı
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TEKİRDAĞ'IN Kapaklı ilçesinde, bir süre önce ailesiyle oturduğu evden ayrılan 2 çocuk babası Cengiz A. (50), çocuk parkında intihar etti.

KAYDIRAKTA ASILI HALDE BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Coşkun Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. Bir kişinin kaydırakta asılı olduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Cengiz A. olduğu belirlenen kişinin kendini astığı belirlendi.

EŞİ VE ÇOCUKLARINDAN AYRI YAŞIYORDU

Bir süredir eşi ve çocuklarından ayrı yaşadığı öğrenilen Cengiz A.'nın cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağçoçuk Parkıİntihar
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