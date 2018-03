Çocuğunun önünde karısını öldürdü

KÖRFEZ Tütünçiftlik'te kendisinden boşanmak isteyen eşi Hümeyra Korkmaz’ı konuşma bahanesiyle çağırarak kucağında bebek olduğu halde silahla başından vurarak öldüren Sinan Korkmaz’a yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın 4'üncü duruşmasına katılan, Hümeyra Korkmaz’ın annesi ise mahkeme salonunda "Seven adam karısına sıkıyorsa kendi kafasına da sıkmalı" dedi.

"Eşini vurdu yakınlarını da tehdit etti"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın 4'üncü duruşmasına, Hümeyra Korkmaz’ın ailesi ve her iki tarafın avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Hümeyra Korkmaz’ın avukatı Güler Çetin, "Olayda öldürme kastı ile hareket etmiştir. Barışma amacı ile ilişkin beyanlara katılmıyoruz. Sanık sadece maktule değil tehdit olarak gördüğü müvekkillere de yönelik olarak da öldürme kastı ile hareket etmiştir" dedi.

"Sinan barışmak istedi"

Daha sonra söz alan Sinan Korkmaz’ın avukatı Nuran Dinç Akgün de, "Dava dosyasına sunduğumuz eklerde telefon kayıtlarında Sinan Korkmaz’ın eşi ile barışmak istediği aleni şekilde ortadadır. Eşinin de aynı şekilde düşünmesine rağmen ailesinin olumsuz yaklaşım sebebi ile yeniden barışmaları mümkün olmamıştır. Yine de her şeye rağmen Sinan Korkmaz’ın eşi ile barışma talebi devam etmiştir" diye konuştu.

"Seven adam karısına sıkar mı?"

Bunun üzerine itiraz eden Hümeyra Korkmaz’ın annesi Nesrin Dilaver ise "Adalete güveniyordum. Çocuğu şimdi benim peşimde anne diyor. Ben ona ne diyeceğim. Eşini seven adam kurşun sıkar mı?" şeklinde konuştu.

Eşini öldürmeye ağırlaştırılmış müebbet cezası

Mahkeme heyeti alınan savunmaların ardından kararı açıklayarak, Sinan Korkmaz’a kasten yakın akrabayı öldürmekten dolayı ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi.

Olayın geçmişi

Tütünçiftlik Güney Mahallesinde 13 Ocak tarihinde meydana gelen olayda Hümeyra Korkmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla ayrılmak istediği eşi Sinan Korkmaz’la son kez konuşmak için buluşmuştu. Babasına ait evin önünde konuştuğu ve barışmak istemediğini söylediği eşi Sinan Korkmaz tarafından kucağında bebek olmasına rağmen silahla başından vurulan 22 yaşındaki Hümeyra Korkmaz, kaldırıldığı hastanedeki 8 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.