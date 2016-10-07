Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Çocuğunu evde bırakıp swinger partisine gitti

Adana'da eşine 3 yıldızlı otelde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çocuğunu evde bırakıp swinger partisine gitti

Adana'da eşine 3 yıldızlı otelde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

07 Ekim 2016 Cuma 12:34
Çocuğunu evde bırakıp swinger partisine gitti
banner404
ADANA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Figen-Fikret adlı hesap açan Gönül G. (30) ile Ahmet G. (35) çiftinin buradan tanıştıkları şahıslarla geceliği 500 ile bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla swinger adı verilen eş değiştirmeli fuhuş yaptıkları ihbarını aldı.
MÜŞTERİ KILIĞINDAKİ POLİSLE OTEL'DE BULUŞTU 
Polis bir süre savcılıktan alınan izinle çifti takibe başladı. Polis daha sonrada kendisi sosyal paylaşım sitesinden çifte arkadaşlık göndererek onlarla görüşmeye başladı. Yapılan görüşmenin ardından polis çift ile bin 500 lira karşılığında fuhuş yapmak için anlaştı. Çift polise bir otel adresi verdi. Polis adrese giderek beklemeye başladı. Bir süre sonra Gönül G. otel odasına geldi. Polis genç kadının kocasını sordu. Genç kadın "Eşim size güvenirse daha sonraki partilere katılacak şimdi gelmeyecek" dedi. Bunun üzerine polis önceden seri numarası alınmış bin 500 lirayı kadına verdi. Daha sonrada kimliğini gösterip polis olduğunu söyledi. Bu sırada otelin dışında önlem alan polis genç kadını bekleyen kocasını otomobilin içinde yakaladı. Genç kadın ve kocası emniyete getirilerek sorguya alındı. 
"KOCAM BENİ TATMİN EDEMİYOR" 
Gönül G.'nin ifadesinde, "Eşimde erken boşalma problemi var, beni tatmin edemiyor. 2 yıl önce bu nedenle İpek-İlbey ismiyle Facebook'tan hesap açarak swinger çiftlerle görüşmeye başladık. Seansı 5 yüz ile bin 500 lira para almaya başladık. Maddi durumumuz da iyi değildi ben hem zevk alırım hem para kazanırım diye düşündüm. Ben erkeklerle cinsel ilişkiye girerken eşim beni izlemekten zevk alıyor. Bir ara swinger operasyonu olduğunda korkup bir süre ara verdik ama sonra geri başladık" dediği öğrenildi. Ahmet G. ise ifadesinde, "Benim erken boşalma sorunum var bu nedenle swinger kararını eşimle birlikte aldık. Sosyal paylaşım sitesinde hesap açarak çiftlerle görüşmeye başladık" dediği öne sürüldü. 
4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU EVDE BIRAKTI 
Bu arada, polis çiftin evinde yaptığı aramada 4 yaşında bir kız çocuğu buldu. Kızın çiftin çocuğu olduğu, çift fuhuş yapmaya çıktığında 4 yaşındaki kız çocuğunu evde yalnız bıraktığı belirlendi. Polis bu durumu Aile ve Sosyal Politikalar Adana İl Müdürlüğü'ne rapor etti. Genç kadın ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ahmet G. adliyeye sevk edildi. Zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Çocuğunu Evde Bırakıp Swinger Partisine GittiAdana Emniyet MüdürlüğüAdanaFuhuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim