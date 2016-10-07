Çocuğunu evde bırakıp swinger partisine gitti

ADANA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Figen-Fikret adlı hesap açan Gönül G. (30) ile Ahmet G. (35) çiftinin buradan tanıştıkları şahıslarla geceliği 500 ile bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla swinger adı verilen eş değiştirmeli fuhuş yaptıkları ihbarını aldı.

MÜŞTERİ KILIĞINDAKİ POLİSLE OTEL'DE BULUŞTU

Polis bir süre savcılıktan alınan izinle çifti takibe başladı. Polis daha sonrada kendisi sosyal paylaşım sitesinden çifte arkadaşlık göndererek onlarla görüşmeye başladı. Yapılan görüşmenin ardından polis çift ile bin 500 lira karşılığında fuhuş yapmak için anlaştı. Çift polise bir otel adresi verdi. Polis adrese giderek beklemeye başladı. Bir süre sonra Gönül G. otel odasına geldi. Polis genç kadının kocasını sordu. Genç kadın "Eşim size güvenirse daha sonraki partilere katılacak şimdi gelmeyecek" dedi. Bunun üzerine polis önceden seri numarası alınmış bin 500 lirayı kadına verdi. Daha sonrada kimliğini gösterip polis olduğunu söyledi. Bu sırada otelin dışında önlem alan polis genç kadını bekleyen kocasını otomobilin içinde yakaladı. Genç kadın ve kocası emniyete getirilerek sorguya alındı.

"KOCAM BENİ TATMİN EDEMİYOR"

Gönül G.'nin ifadesinde, "Eşimde erken boşalma problemi var, beni tatmin edemiyor. 2 yıl önce bu nedenle İpek-İlbey ismiyle Facebook'tan hesap açarak swinger çiftlerle görüşmeye başladık. Seansı 5 yüz ile bin 500 lira para almaya başladık. Maddi durumumuz da iyi değildi ben hem zevk alırım hem para kazanırım diye düşündüm. Ben erkeklerle cinsel ilişkiye girerken eşim beni izlemekten zevk alıyor. Bir ara swinger operasyonu olduğunda korkup bir süre ara verdik ama sonra geri başladık" dediği öğrenildi. Ahmet G. ise ifadesinde, "Benim erken boşalma sorunum var bu nedenle swinger kararını eşimle birlikte aldık. Sosyal paylaşım sitesinde hesap açarak çiftlerle görüşmeye başladık" dediği öne sürüldü.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU EVDE BIRAKTI

Bu arada, polis çiftin evinde yaptığı aramada 4 yaşında bir kız çocuğu buldu. Kızın çiftin çocuğu olduğu, çift fuhuş yapmaya çıktığında 4 yaşındaki kız çocuğunu evde yalnız bıraktığı belirlendi. Polis bu durumu Aile ve Sosyal Politikalar Adana İl Müdürlüğü'ne rapor etti. Genç kadın ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ahmet G. adliyeye sevk edildi. Zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



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