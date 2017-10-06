Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103791
ALTIN
147.977
DOLAR
3.6216
STERLİN
4.7375
EURO
4.2418
Müzik dinlerken tüyleriniz diken diken oluyorsa dikkat!
Müzik dinlerken bu oluyorsa dikkat!
10 reçetenin üçünde antibiyotik var!
10 reçetenin üçünde antibiyotik var!
06 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
06 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Çocuğuna şiddet, eşine tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu madde bağımlısı 29 yaşındaki Bilal G., henüz 1 yaşındaki oğlu H.G.'nin elinde sigara söndürüp dövdüğü, aynı yaştaki eşi Ö.G.'ye de tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Çocuğuna şiddet, eşine tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu madde bağımlısı 29 yaşındaki Bilal G., henüz 1 yaşındaki oğlu H.G.'nin elinde sigara söndürüp dövdüğü, aynı yaştaki eşi Ö.G.'ye de tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

06 Ekim 2017 Cuma 12:57
Çocuğuna şiddet, eşine tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı
banner404

MERKEZ Seyhan İlçesi'nde yaşayan ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Bilal G., 6 yıl önce Ö.G. ile evlenip yaşları 1 ile 5 arasında değişen 4 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanan Bilal G., sürekli eşi ve çocuklarına şiddet uygulamaya başladı. Oğlu H.G.'yi darp edip vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen Bilal G.'nin yaptıklarından bunalan Ö.G., polise başvurup şikayetçi oldu.
 
ZORLA BİRLİKTE OLUYOR
 
Polis merkezinde ifade veren Ö.G., "6 yıllık eşim çocuklarımın yanında uyuşturucu kullanıyor, çocuklarımı ve beni dövüyor. Oğlum H.G.'nin elinde sigara söndürdü. Yanık ve darp izleri çocuğumun üzerinde görülüyor. Çocuğumu başkasına vermek istiyor. Ben karşı çıkınca da oğluma işkence yaparak vicdanen beni rahatsız etmek istiyor. Ayrıca bana zorla sahip oluyor, istemesem de zorla cinsel ilişkiye giriyor" dedi.
 
Polisler, Ö.G. ve 4 çocuğunu Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirip rapor aldırarak sığınma evine yerleştirdi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Bilal G.'nin ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucuMadde Bağımlısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 yaşındaki kız, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
8 yaşındaki kız, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Dere yatağında başları kesilmiş 2 yavru köpek bulundu
Dere yatağında başları kesilmiş 2 yavru köpek bulundu
Ağabeyini ve 3 yeğenini öldürdüğünü itiraf etti
Ağabeyini ve 3 yeğenini öldürdüğünü itiraf etti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim