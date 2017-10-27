Çocuğa tecavüze skandal savunma: Adam mı öldürdük..

İSTANBUL 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Bülent K.’ye, küçük yaşta çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme bakanının kararı okumasının ardından sanık yakınları karara büyük tepki gösterdi.
SANIK YAKINLARI: 'ADAM MI ÖLDÜRDÜ'
Çoğu kadın olan sanık yakınları adliyede taşkınlık çıkarınca olaya polis ve öze güvenlik görevlileri müdahale etti. Güçlükle adliye dışına çıkarılan grup uzun süre sakinleştirilemedi. Sanık yakınlarının, “Yaktınız çocuğun başını. Benim kardeşim adam mı öldürdü” diye bağırdığı duyuldu.
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