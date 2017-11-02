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Civa paniği! 1 öğretmen ve 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ankara’da bir lisede öğrencilerin dışarıdan getirdiği civanın okulun çeşitli bölgelerine dökülmesi nedeniyle zehirlenen 1 öğretmen ve 23 öğrenci hastanede tedavi altına alındı

Civa paniği! 1 öğretmen ve 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ankara’da bir lisede öğrencilerin dışarıdan getirdiği civanın okulun çeşitli bölgelerine dökülmesi nedeniyle zehirlenen 1 öğretmen ve 23 öğrenci hastanede tedavi altına alındı

02 Kasım 2017 Perşembe 17:59
Civa paniği! 1 öğretmen ve 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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ALINAN bilgiye göre, Altındağ ilçesi Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ders sırasında cıva şişesi düştü. Olayın ardından baş dönmesi şikayetleri ve bayılma vakaları görülmesi üzerine  1 öğretmen ve 23 öğrenci ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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AnkaraAktaş Atatürk MeslekiCiva
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