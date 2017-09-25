Cinsel tacizden aranan cezaevi firarisi yakalandı

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden farklı isimler kullanarak kendisini 'tiyatro sanatçısı' olarak tanıtan M.K.'nin tanıştığı birçok genç kıza cinsel tacizde bulunup şantaj yaptığını ve onlardan para aldığını tesbit etti. Benzer suçtan hakkında 8 ayrı yakalama kararı bulunan M.K.'nin Mudanya'da olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, şüpheliyi otomobilinde yakaladı. Yapılan sorgulamasında cezaevinden firar ettiği de öğrenilen M.K., ifadesi alındıktan sonra, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.