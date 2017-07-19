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Cinsel taciz ve dayağa 9 yıl hapis cezası

Bursa'da, gece evine gitmek isteyen 34 yaşındaki S.H.'ye tacizde bulunarak, döven 23 yaşındaki Hasan Uluşahan, 9 yıl hapis cezasına mahkum oldu

Cinsel taciz ve dayağa 9 yıl hapis cezası

Bursa'da, gece evine gitmek isteyen 34 yaşındaki S.H.'ye tacizde bulunarak, döven 23 yaşındaki Hasan Uluşahan, 9 yıl hapis cezasına mahkum oldu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:18
Cinsel taciz ve dayağa 9 yıl hapis cezası
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OLAY, merkez Osmangazi İlçesi Aktarhüssam Mahallesi'nde geçen yıl şubat ayında meydana geldi. Otobüs durağında inen S.H., yürüyerek evine giderken Timurtaşpaşa Altgeçidi'nde kendisini izleyen bir kişinin cinsel saldırısına uğradı. Saldırgan karşı koyan genç kadını dövdükten sonra kaçarken olay güvenlik kamerası ile görüntülendi. S.H.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, şüphelinin birçok suçtan kaydı bulunan Hasan Uluşahan olduğunu tespit etti.
 
S.H.'nin teşhis ettiği şüpheli tutuklandı. Bursa 4üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Hasan Uluşahan, "Uyuşturucu almıştım. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti Uluşahan'a 'Cinsel saldırı' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kalmasını dikkate alan mahkeme bu cezayı 6 yıla düşürdü. Mahkeme ayrıca Ulaşahana, 'Hürriyeti tahdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verdi. Toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Uluşahan'ın tahliye istemi kabul edilmedi.

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Son Güncelleme: 19.07.2017 11:13
Anahtar Kelimeler:
Cinsel TacizBursaHasan Uluşahan
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