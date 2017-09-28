Cinsel istismardan beraat etti, cinsel tacizden mahkum oldu

ABDULLAH Ç., karşı apartmanda oturan komşusunun zihinsel engelli kızı Z.K.'ye iddiaya göre geçen yıl Şubat ve Ağustos aylarında cinsel istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkması üzerine aynı sokakta oturan R.K. de Abdullah Ç.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.
Şikayet üzerine tutuklanan Abdullah Ç. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Cinsel taciz' suçlarından 46 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Abdullah Ç., yaklaşık 6.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
BERAAT VE HAPİS CEZASI
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sadece taraf avukatları katıldı. Sanık, mahkemede daha önce, "Söylenenlerin hepsi iftiradır. İkisi de bana iftira atıyor. Benim böyle bir şey yapmama ne gerek var?" diye savunma yaptı.
Mağdur Z.K.'nin kendisini savunabilecek durumda olduğu ve olayların sonuçlarını algılayacak zekaya sahip olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunu gözönünde bulunduran mahkeme, sanığı Z.K.'ye karşı işlediği suçtan beraat ettirdi. R.K.'ye karşı, 'sarkıntılık' ve 'cinsel taciz' suçlarından ise sanığa 4 yıl 10 gün hapis cezası verildi. Sanık Abdullah Ç. için tutuklama kararı verilmedi.
Z.K. ve R.K., yaklaşık 8 ay önce sanığın tahliye edildiği duruşmadan sonra adliye önünde gözyaşlarına boğulmuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.