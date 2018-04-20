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Cinsel istismar davasında, baba, amca ve ağabeye ceza yağdı

Çorum'da 13 yaşındaki A.Ş. adlı kıza cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan babası, amcası ve ağabeyine ceza yağdı. Küçük kızın babası ve amcası 30'ar yıl, ağabeyi ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Cinsel istismar davasında, baba, amca ve ağabeye ceza yağdı

Çorum'da 13 yaşındaki A.Ş. adlı kıza cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan babası, amcası ve ağabeyine ceza yağdı. Küçük kızın babası ve amcası 30'ar yıl, ağabeyi ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

20 Nisan 2018 Cuma 11:12
Cinsel istismar davasında, baba, amca ve ağabeye ceza yağdı
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ÇORUM merkeze bağlı Büyükdüvenci beldesinde, A.Ş. adlı kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla babası, amcası ve ağabeyi gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Haklarında Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 2015 yılı Ekim ayında meydana gelen olayla ilgili davada karar çıktı.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda A.Ş.’nin iki aylık hamileyken yapılan DNA testinde bebeğin baba O.Ş.’den olduğu tespit edildi. DNA testinin ardından kızın da talebi doğrultusunda gebeliğin sonlandırılmasına karar verildi.

Olayın ardından A.Ş, devlet koruması altına alındı. Duruşmada, anne G.Ş. oğlundan şikayetçi olmazken, eşinden ve kayınbiraderinden şikayetçi olduğunu belirtti. Son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, baba O.Ş. ve amca M.Ş.’ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30’ar yıl, ağabey A.Ş.’ye de 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Tutuklu sanık A.Ş., cezaevinde kaldığı süre ve yaşının 18'den küçük olması nedeniyle tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel IstismarDavaçorum
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