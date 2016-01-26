Cinnet getiren baba ailesini katledip intihar etti: 4 ölü, 2 yaralı

ANKARA Etlik'te oturan Ahmet C. henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirerek eşi Pembe C., oğlu Cihat C., kızları Aliye, Hamidiye ve Satı C.'ye kurşun yağdırdıktan sonra göğsüne kurşun sıkarak intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Ahmet, Pembe, Aliye ve Cihat C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
2 KIZI YARALI KURTULDU, BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralı halde bulunan Hamidiye ve Satı C. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve GATA'ya sevk edildi. Hamidiye C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KIZI TACİZ EDİLDİĞİ İÇİN CİNNET GETİRMİŞ
Ankara'da cinnet getirip eşinin ve çocuklarının üzerine kurşun yağdırıp intihar eden baba Ahmet C.'nin, kızlarından birinin 2013 yılında Bodrum'da tacize uğradığını ve bu bilgiyi öğrendiği için olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.
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Son Güncelleme: 27.01.2016 01:20