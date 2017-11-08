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Cinayetin arkasından kan davası çıktı

İstanbul'da 2009 yılında işlenen bir cinayeti kan davasına dönüştüren Kaser Ailesi karşı taraftan olan Fatih Evin'i öldürdü. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Cinayetin arkasından kan davası çıktı

İstanbul'da 2009 yılında işlenen bir cinayeti kan davasına dönüştüren Kaser Ailesi karşı taraftan olan Fatih Evin'i öldürdü. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

08 Kasım 2017 Çarşamba 15:17
Cinayetin arkasından kan davası çıktı
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ARNAVUTKÖY'DE 2009 yılında yaşanan olayda,  minibüsçü Lokman K. ve durak kahyası Sakin Evin durak parası sebebiyle kavga etti. Ailelerinde karıştığı kavgada, Lokman Kaser bıçaklanarak öldürüldü. Olayda iki taraftan da yaralananlar oldu.  Polis her iki aileden 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Olaydan 8 yıl sonra geçtiğimiz mayıs ayında Fatih Evin Gaziosmanpaşa'da aracıyla seyir halindeyken öldürüldü.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, çevreleredeki güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı. Kayıtlardan cinayet sonrasında kaçan Otomobil belirlendi.  Cinayet Masası ekipleri aracın Kaser Ailesi'ne ait bir otoparka götürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.  Şüpheliler tek tek tespit edildi.  Araştırmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı.  Düzenlenen baskında 4'ü Kaser Ailesi'nden 7 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerden bir kahvehanede 2 şüpheli polise silah çekti. Ancak şüpheliler tetiğe basamadan yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin sorgusunda Kazer Ailesi'nin 2009 yılında işlenen cinayeti kan davasına dönüştürdüğü iddiasına ulaşıldı. Şüphelilerin hedef olarak seçtikleri Fatih Evin'i bir süre takip ettiği, daha sonra cinayeti işledikleri öne sürüldü. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulCinayetKaser Ailesi
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