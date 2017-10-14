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Cinayeti 3 yaşındaki çocuk aydınlattı!

Kocaeli'de iki çocuk annesi kadın 2 yıl önce öldürülmüştü. Kadının 3 yaşındaki kızı, cinayete babasının da katıldığını söylemesi üzerine dava derinleşti

Cinayeti 3 yaşındaki çocuk aydınlattı!

Kocaeli'de iki çocuk annesi kadın 2 yıl önce öldürülmüştü. Kadının 3 yaşındaki kızı, cinayete babasının da katıldığını söylemesi üzerine dava derinleşti

14 Ekim 2017 Cumartesi 13:24
Cinayeti 3 yaşındaki çocuk aydınlattı!
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KOCAELİ'NİN Gölcük ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Hacer Çetindağ, 2 yıl önce eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
 
Erdal Kaya, Hacer Çetindağ ile aralarında ilişki olduğunu ileri sürdü. Davanın ikinci yılı geride kalırken, olay yaşandığında 3 yaşında olan Çetinkaya çiftinin kızı E.N, cinayete babası Selçuk Çetindağ'ın da  katıldığını söyledi.
 
"BABAM VE ARKADAŞI ANNEMİ ODADAN SÜRÜKLEYİP ÇIKARDI" 
Dava açıldıktan iki yıl sonra küçük kız, "Annem bizim yanımızda uyuyordu. Babam Selçuk ve arkadaşı Erdal annemi gece odadan sürükleyip çıkardı. Yataktan kalkıp yatak odasına gittim. Işığı yaktım. Annem sırt üstü vaziyetteydi. Tıkırtı duyunca koşarak yatağıma yattım. Sabah uyandığımda babamı ve Erdal'ı yerde kan lekelerini silerken gördüm. Beni gören babam elini boğazına götürdü ve 'Seni öldürürüm' der gibi işaret yaptı" dedi.
 
DELİL TEMİZLİĞİ
 
Selçuk Çetindağ'ın evde delil temizliği yaptığı, kanlı çorapları attığı ve kanları sildiği anlaşıldı. Erdal Kaya'nın cinayet mahalline gelerek polisleri izlediği de belirlendi. Çetindağ hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan dava açıldı ve iki dava birleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliCinayetDava
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