Cinayet zanlısı 6 ay sonra yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Adıyaman’dan Şanlıurfa’ya hasta ziyaretine geldiğinde kan davalı akrabası tarafından hastanenin yanındaki marketten kolonya ve şeker alırken silahla vurularak öldürülen Hasan Aykin’in (38) cinayet zanlısı Mustafa G., polis tarafından yakalandı. Harran ilçesinde minibüsün içerisinde yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Haziran 2017 tarihinde yaşandı. Adıyaman'dan Şanlıurfa’ya hasta ziyaretine gelen Hasan Aykin, Haliliye ilçesindeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasının yan tarafında aracını park etti. Daha sonra hastanenin yanındaki bir markete giden Aykin, şeker ve kolonya aldı. Yanında eşi de olan Aykin, marketten çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen ve aralarında kan davası olduğu iddia edilen bir akrabasının silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan şahıs, çevredekiler tarafından yan tarafta bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıda hayatını kaybeden Hasan Aykin'in evli ve 4 çocuk babası olduğu, akrabalarıyla yaşadığı kan davası nedeniyle bir kaç yıl önce Şanlıurfa'dan Adıyaman’a taşındığı öğrenildi.