Cinayet adım adım “geliyorum“ demiş! 20 gün öncede bıçaklamış

KADIKÖY'DE otomobilinde kendisinden 24 yaş küçük kocası tarafından başından vurularak öldürülen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz'ın, yine kocası tarafından 20 gün önce bıçaklandığı ortaya çıktı.

3 GÜN ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Kadıköy'de otomobilinde başından vurularak öldürülen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz'ın katil zanlısının kendisinden 24 yaş küçük kocası Emrah Yılmaz olduğu belirlendi. İkilinin daha önce de tartıştığı, boşanmak isteyen Selva Sağlam Yılmaz'ın eşinden 3 gün önce şikayetçi olduğu ve mahkemeden Emrah Yılmaz için uzaklaştırma kararı verildiği bilgisi ortaya çıktı.

20 GÜN ÖNCE BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan maktul Selva Sağlam Yılmaz 20 gün önce de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak hastaneye gittiği öğrenildi. İfadesinde "Kocam boşanmak istedi. Sinirlendim kendim yaptım" diyen Yılmaz'a inanmayan polis durumu savcılığa bildirmiş ve katil koca hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmış.