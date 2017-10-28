Cinayet adım adım “geliyorum“ demiş! 20 gün öncede bıçaklamış

KADIKÖY'DE otomobilinde kendisinden 24 yaş küçük kocası tarafından başından vurularak öldürülen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz'ın, yine kocası tarafından 20 gün önce bıçaklandığı ortaya çıktı.
3 GÜN ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ
Kadıköy'de otomobilinde başından vurularak öldürülen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz'ın katil zanlısının kendisinden 24 yaş küçük kocası Emrah Yılmaz olduğu belirlendi. İkilinin daha önce de tartıştığı, boşanmak isteyen Selva Sağlam Yılmaz'ın eşinden 3 gün önce şikayetçi olduğu ve mahkemeden Emrah Yılmaz için uzaklaştırma kararı verildiği bilgisi ortaya çıktı.
20 GÜN ÖNCE BIÇAKLAMIŞ
Öte yandan maktul Selva Sağlam Yılmaz 20 gün önce de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak hastaneye gittiği öğrenildi. İfadesinde "Kocam boşanmak istedi. Sinirlendim kendim yaptım" diyen Yılmaz'a inanmayan polis durumu savcılığa bildirmiş ve katil koca hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmış.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.