Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
29 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
29 Ekim 2017 Antalya -...
Google iPhone X ile rekabet için indirim yaptı
Google iPhone X ile rekabet...
Okul çağındaki çocuklarda bilgisayar kullanımına dikkat
Okul çağındaki çocuklarda bilgisayar kullanımına...
banner468

Cinayet adım adım “geliyorum“ demiş! 20 gün öncede bıçaklamış

Kadıköy'de kendisinden 24 yaş küçük kocası tarafından aracında öldürülen 62 yaşındaki kadının 20 gün önce de kocası tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı

Cinayet adım adım “geliyorum“ demiş! 20 gün öncede bıçaklamış

Kadıköy'de kendisinden 24 yaş küçük kocası tarafından aracında öldürülen 62 yaşındaki kadının 20 gün önce de kocası tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:55
Cinayet adım adım “geliyorum“ demiş! 20 gün öncede bıçaklamış
banner404

KADIKÖY'DE otomobilinde kendisinden 24 yaş küçük kocası tarafından başından vurularak öldürülen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz'ın, yine kocası tarafından 20 gün önce bıçaklandığı ortaya çıktı.

3 GÜN ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Kadıköy'de otomobilinde başından vurularak öldürülen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz'ın katil zanlısının kendisinden 24 yaş küçük kocası Emrah Yılmaz olduğu belirlendi. İkilinin daha önce de tartıştığı, boşanmak isteyen Selva Sağlam Yılmaz'ın eşinden 3 gün önce şikayetçi olduğu ve mahkemeden Emrah Yılmaz için uzaklaştırma kararı verildiği bilgisi ortaya çıktı.
20 GÜN ÖNCE BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan maktul Selva Sağlam Yılmaz 20 gün önce de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak hastaneye gittiği öğrenildi. İfadesinde "Kocam boşanmak istedi. Sinirlendim kendim yaptım" diyen Yılmaz'a inanmayan polis durumu savcılığa bildirmiş ve katil koca hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmış.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KadıköySelva Sağlam Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bıçakla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı
Bıçakla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı
Midibüs istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
Midibüs istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
Yola kontrolsüz çıkan tır dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
Yola kontrolsüz çıkan tır dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim