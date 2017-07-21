Çin savaş gemileri Boğaz’dan geçti

ÇİN Deniz Kuvvetleri’nin kuruluşunun 68’inci yıl dönümü nedeniyle 3 gemiden oluşan askeri filo, İstanbul ziyaretlerinin ardından Çanakkale Boğaz ı’ndan geçiş yaptı. 20 ülkelik dünya turu kapsamında Türkiye’de bulunan 150 borda numaralı savaş gemisi Changchun, 532 borda numaralı savaş gemisi Jingzhou ve 890 borda numaralı lojistik destek gemisi Chaohu, saat 16.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Boğaz geçişi sırasında bir Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği 3 askeri gemi, saat 18.00 sularında Çanakkale önlerine ulaştı. Askeri filo, boğaz geçişini tamamlayarak Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

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