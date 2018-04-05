Çığlıklar içinde 35 dakikalık yolculuk! Ön cam patladı, tekne su aldı

2 METRELİK DALGALAR ÖN CAMI PATLATTI, TEKNE SU ALDI Dalgaların boyu 2 metreye yaklaşırken, bu arada ön camın üstünde bulunan tabelanın kırılıp ön camı patlattığı, daha sonra ise dalgalar nedeniyle tekneye, kırılan camdan su girdiği belirtildi. Yolcular yetkililerin uyarıları üzerine can yeleklerini giyerken çığlıklarla süren 35 dakikalık yolculuk, Çeşme limanında son buldu. Yolcu teknesinde bir kişi ayağından yaralandı.

HAFTA sonunu Sakız Adası 'nda geçirmek isteyen bir grup, pazar günü tekneyle dönüşlerinde korku dolu anlar yaşadı. Lodos'a yakalanan tekne ön camı patlayınca su almaya başladı. Yolculardan biri ayağından yaralanırken, korku dolu anların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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