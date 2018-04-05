Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya...
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni yasa ile artık telefon kutusundan salatalık çıkmayacak!
Yeni yasa ile artık telefon...

Çığlıklar içinde 35 dakikalık yolculuk! Ön cam patladı, tekne su aldı

Pazar akşamı Sakız Adası'ndan Çeşme'ye Türk turistleri götüren tekne fırtınaya yakalanınca 2 metrelik dalgalar ön camı patlattı ve içeriye su girdi. Çığlıklarla süren 35 dakikalık yolculuk, Çeşme limanında son buldu

Çığlıklar içinde 35 dakikalık yolculuk! Ön cam patladı, tekne su aldı

Pazar akşamı Sakız Adası'ndan Çeşme'ye Türk turistleri götüren tekne fırtınaya yakalanınca 2 metrelik dalgalar ön camı patlattı ve içeriye su girdi. Çığlıklarla süren 35 dakikalık yolculuk, Çeşme limanında son buldu

05 Nisan 2018 Perşembe 09:18
Çığlıklar içinde 35 dakikalık yolculuk! Ön cam patladı, tekne su aldı
banner404

HAFTA sonunu Sakız Adası'nda geçirmek isteyen bir grup, pazar günü tekneyle dönüşlerinde korku dolu anlar yaşadı. Lodos'a yakalanan tekne ön camı patlayınca su almaya başladı. Yolculardan biri ayağından yaralanırken, korku dolu anların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

TEKNE FIRTINAYA YAKALANINCA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI
Pazar akşamı Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye Türk turistleri götüren tekne fırtınaya yakalanınca korku dolu anlar yaşandı. Yunan yetkililer tarafından çıkış izni verilen Türk yolcu gemisi 40 kilometre hıza yaklaşan Lodos fırtınası nedeniyle dalgalar arasında Çeşme'ye ulaşmaya çalıştı.

2 METRELİK DALGALAR ÖN CAMI PATLATTI, TEKNE SU ALDI
Dalgaların boyu 2 metreye yaklaşırken, bu arada ön camın üstünde bulunan tabelanın kırılıp ön camı patlattığı, daha sonra ise dalgalar nedeniyle tekneye, kırılan camdan su girdiği belirtildi. Yolcular yetkililerin uyarıları üzerine can yeleklerini giyerken çığlıklarla süren 35 dakikalık yolculuk, Çeşme limanında son buldu. Yolcu teknesinde bir kişi ayağından yaralandı.

ÖLÜMDEN DÖNÜŞ
Tehlike dolu dakikaların yaşandığı Sakız-Çeşme deniz yolculuğu esnasında vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatırken ölümden döndüklerini söyledi. 35 dakika süren yolculuğun ardından Sakız'dan dönen Türk turistler gümrükten çıkış yaptı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Sakız AdasıÇeşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı
Teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı
Küçük yaştaki kızı kaçırmıştı! Orada yakalandı
Küçük yaştaki kızı kaçırmıştı! Orada yakalandı
Güpegündüz dehşet! Okul önünde başından vurulmuş ceset bulundu
Güpegündüz dehşet! Okul önünde başından vurulmuş ceset bulundu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim