Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Gmail baştan aşağıya yenileniyor
Gmail baştan aşağıya yenileniyor
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme telefonu bozuyor
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme...

CHP’li eski vekile yasak aşk şantajı

CHP eski milletvekili Çetin Soysal, birlikte olduğu S.U.’nun gizli kamerayla çekim yaptıktan sonra kendisine ‘Korkusuzlar Çetesi’ olarak bilinen çete aracılığıyla şantaj yaparak ölümle tehdit edildiğini iddia etti

CHP’li eski vekile yasak aşk şantajı

CHP eski milletvekili Çetin Soysal, birlikte olduğu S.U.’nun gizli kamerayla çekim yaptıktan sonra kendisine ‘Korkusuzlar Çetesi’ olarak bilinen çete aracılığıyla şantaj yaparak ölümle tehdit edildiğini iddia etti

13 Nisan 2018 Cuma 07:55
CHP’li eski vekile yasak aşk şantajı
banner404


CHP eski milletvekili Çetin Soysal, birlikte olduğu S.U. isimli kadının gizli kamerayla çekim yaptıktan sonra kendisine çete aracılığıyla şantaj yaparak ölümle tehdit edildiğini iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Soysal, WhatsApp uygulamasından aranarak, “S.U. isimli kadınla uygunsuz çekilmiş video ve fotoğrafların elimizdedir” diyerek ölümle tehdit edildiğini belirtti. 

‘250 bin euro hazırla’ 

S.U. isimli kadın ile kendisine şantaj yapan ve ‘Korkusuzlar’ olarak bilinen çete üyelerinden şikayetçi olan Soysal, savcılığa verdiği dilekçesinde, “Özel cep telefonu numaramdan ismini Aziz olduğunu söyleyen şivesi değişik biri tarafından sürekli rahatsız ediliyorum. WhatsApp araması yapan kişi, ‘S.U. isimli kadınla uygunsuz fotoğrafların elimizdedir. Bu fotoğraflar karşılığından bize 250 bin Euro para vereceksin” ifadelerini kullandı.

Kamera görüntüleri otel odasından

Soysal, ‘Bu parayı ödemezsen seni öldürürüz’ diyerek ölümle tehdit edildim. Adlarının ‘korkusuzlar çetesi’ olduğunu öğrendiğim suç örgütü istedikleri parayı birkaç gün içerisinde toplamamı söyleyerek, kendilerinin istediği uygun mekâna götürmemi istedi. S.U. bu çeteyle hareket etmiştir. Kamera görüntüleri bir otel odasında çekilmiştir” dedi. Savcılık ‘korkusuzlar çetesi’ ve S.U. hakkında soruşturma başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
CHP Eski MilletvekiliÇetin Soysal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Sınırda ele geçirildi! 15 milyon 400 bin lira...
Sınırda ele geçirildi! 15 milyon 400 bin lira...
Araç takla attı: 3'ü lise öğrencisi 4 kişi...
Araç takla attı: 3'ü lise öğrencisi 4 kişi...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim