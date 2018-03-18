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CHP’de istifa depremi

CHP Ardahan İl Yönetim Kurulu üyesi Soner Aşık ve İl Disiplin Kurulu üyesi Engin Dursun partideki görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçelerini hazırlayan Soner Aşık ve Engin Dursun, dilekçelerini partiye vereceklerini söyledi

CHP’de istifa depremi

CHP Ardahan İl Yönetim Kurulu üyesi Soner Aşık ve İl Disiplin Kurulu üyesi Engin Dursun partideki görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçelerini hazırlayan Soner Aşık ve Engin Dursun, dilekçelerini partiye vereceklerini söyledi

18 Mart 2018 Pazar 18:48
CHP’de istifa depremi
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İSTİFA gerekçesini açıklayan Aşık ve Dursun, önceki gün yapılan Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimlerinde kendi partimizden bir adayın olmasına rağmen, başka partinin adaylarını desteklemelerinin kabul edilecek gibi olmadığını savunarak, partideki görevlerinden istifa etme kararı aldıklarını ifade ettiler. 

Artık Ardahan’da mevcut yönetimle hareket etmenin bir anlamı olmadığını dile getiren İl Yönetim Kurulu üyesi Soner Aşık ve İl Disiplin Kurulu üyesi Engin Dursun, “Her zaman Partimizin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğiz.“ açıklamasını yaptılar.  

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Anahtar Kelimeler:
CHP ArdahanIstifa Depremi
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