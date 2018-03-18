CHP’de istifa depremi

İSTİFA gerekçesini açıklayan Aşık ve Dursun, önceki gün yapılan Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimlerinde kendi partimizden bir adayın olmasına rağmen, başka partinin adaylarını desteklemelerinin kabul edilecek gibi olmadığını savunarak, partideki görevlerinden istifa etme kararı aldıklarını ifade ettiler.
Artık Ardahan’da mevcut yönetimle hareket etmenin bir anlamı olmadığını dile getiren İl Yönetim Kurulu üyesi Soner Aşık ve İl Disiplin Kurulu üyesi Engin Dursun, “Her zaman Partimizin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğiz.“ açıklamasını yaptılar.
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