CHP ve HDP'nin davet edilmemesini açıkladı

KONU hakkında soruyu cevaplayan Yıldırım şunları söyledi:
Bize bir davet gelmedi. Mecliste o gün yaşananlar yaşandığında kimse davet etmedi. Biz kendiliğimizden milletvekillerimiz bakanlarımız kalktı gittiler meclise sahip çıktılar.
Aynı yerde aynı saatte tekrar herkes toplansın diye ilan ediyoruz. Burada alınganlık göstermeye lüzum yok.
Milletin iradesinin tecelli ettiği mecliste, sene-i devriyesinde aynı saatte tekrar milletvekilleriyle vatandaşlarıyla bütün herkesin kadınıyla erkeğiyle toplanması o meydanda 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması gerekir.
O yüzden ana muhalefet partisinin alınganlık göstermesine gerek yok. Biz de yazılı davet filan almadık.
Bu, meclis başkanlığımızın yapmış olduğu bir organizasyondur.
İstiklal mücadelesi için davete ihtiyaç yok. Bu mücadele yediden yetmişe hepimizin en temel görevidir.
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