CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

KADİR Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’ndan istifa etmesinden ardından gözler yeni başkana çevrildi.İBB Meclis üyeleri yeni başkanı yarın belirleyecek. Seçim öncesinde CHP'nin adayı belli oldu. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970'te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babası.