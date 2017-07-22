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Cezalar kesilmeye başlandı, trafik ihlali yapan yandı

Polis ve jandarma 81 ilde "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi" gerçekleştirdi. 172 bin 825 aracın denetlendiği uygulamada 5 milyon 403 bin 429 TL trafik cezası kesildi, 3 binden fazla araç trafikten men edildi

Cezalar kesilmeye başlandı, trafik ihlali yapan yandı

Polis ve jandarma 81 ilde "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi" gerçekleştirdi. 172 bin 825 aracın denetlendiği uygulamada 5 milyon 403 bin 429 TL trafik cezası kesildi, 3 binden fazla araç trafikten men edildi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:22
Cezalar kesilmeye başlandı, trafik ihlali yapan yandı
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Türkiye Genelinde Trafik Denetlemesi: 5 milyon TL Ceza Kesildi
POLİS ve jandarma 81 ilde "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi" gerçekleştirdi. 172 bin 825 aracın denetlendiği uygulamada 5 milyon 403 bin 429 TL trafik cezası kesildi, 3 binden fazla araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu'nun talimatıyla  Emniyet Genel Müdürlüğü ve  Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eş zamanlı olarak " Türkiye Güvenli Trafik Denetimi" yapıldı. 172 bin 825 aracın denetlendiği uygulamada 5 milyon trafik cezası kesildi. 3 binden fazla araç trafikten men edildi.

YOL KULLANICILARI ÜZERİNDE ALGILANAN YAKALANMA RİSKİ DUYGUSUNUN ARTTIRILMASI AMAÇLANDI

Ülke çapında üçüncü kez gerçekleştirilen denetimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amaçlandı.

DENETİMLERİN İLK AŞAMASI ÜÇ AŞAMALI OLARAK PLANLANDI

Üç aşamalı olarak planlanan denetimlerin ilk aşaması 10.00 - 12.00, ikinci aşaması 15.00 - 17.00, üçüncü aşama ise 21.30 - 23.30 saatleri arasında yapıldı.

KONTROL NOKTASINDAKİ UYGULAMAYA TOPLAM 8 BİN 795 PERSONEL KATILDI

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı  Mehmet Akdeniz ve  Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan'ın  Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği ve 2 bin 467 kontrol noktasında gerçekleşen uygulamaya toplam 8 bin 795 personel ( 5 bin 060 polis, 3 bin 735 jandarma) ve 4 bin 383 ekip katıldı.

EKSİKLİĞİ GÖRÜLEN 3 BİN 289 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada, 172 bin 825 adet araç ve sürücü kontrol edilirken ihlali tespit edilen 19 bin 20'sine 5 milyon 403 bin 429TL cezai işlem uygulandı ve eksikliği görülen 3 bin 289 araç trafikten men edildi. Ayrıca aranan 119 kişi yakalandı, 8 çalıntı araç ele geçirildi. Trafikte öne çıkan ihlaller ise şöyle: 5 bin 345'i hız limitlerine uymamak, 3 bin 415'i geçerli fenni muayenesi olmayan araç kullanmak, 2 bin 955'i emniyet kemeri/kask kullanmamak, bin 227'si araç zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak ve 859'u sürücü belgesiz araç kullanmak.

SÜRÜCÜLER DENETLEMELERDEN MEMNUN

Koordinasyon merkezinden canlı bağlantıların kurulduğu denetim noktalarında sürücüler denetlemelerden duydukları memnuniyeti ifade etti ve bu tür denetimlerin devam etmesi dileklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
CezaTrafikTürkiye
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