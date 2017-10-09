Cezaevinden izinli çıktı: Trafik kazasında hayatını

ALINAN bilgiye göre, Tarsus-Çamlıyayla karayolunda meydana gelen kazada Alpay Koçak (36) yönetimindeki plakası olmayan motosiklet, önündeki bir aracı geçmek isterken karşı yönden gelen Mehmet Arı idaresindeki Tarsus Belediyesine ait 33 N 5378 plakalı damperli kamyonun altında kaldı. Çarpışmanın şiddetiyle asfalt zemine savrulan Koçak hayatını kaybetti. Hükümlü olduğu Tarsus Yarı Açık Cezaevi'nden 3 Ekim'de 7 gün izin için dışarı çıkan ve bugün teslim olmayı planlayan Koçak’ın cezasının bitmesine 46 gün kaldığı öğrenildi.

