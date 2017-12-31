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Cezaevinde yangın

Cezaevinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Cezaevinde yangın

Cezaevinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

31 Aralık 2017 Pazar 18:18
Cezaevinde yangın
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YANGIN, saat 16.30 sularında Çal ilçesi, Hüseyinler Mahallesi Sanayi sitesinde bulunan Çal Cezaevinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, B Tipi Kapalı Cezaevi'nin idari kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 40 mahkumun kaldığı bölümde, 2 mahkumun dumandan etkilendiği ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer mahkumlar ise jandarma ekipleri tarafından Çal Spor Salonu'na götürüldü.
 
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, jandarma da çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
DumanYangın
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