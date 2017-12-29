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Cezaevinde linç iddiasına savcılıktan açıklama

Balıkesir’in Kepsut İlçesi’ndeki L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda cinayetten tutuklu Ulaş Yurdakul'un (40), geçen yılbaşı gecesi altını ıslattığı gerekçesiyle koğuş arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiaları üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı

Cezaevinde linç iddiasına savcılıktan açıklama

Balıkesir’in Kepsut İlçesi’ndeki L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda cinayetten tutuklu Ulaş Yurdakul'un (40), geçen yılbaşı gecesi altını ıslattığı gerekçesiyle koğuş arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiaları üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı

29 Aralık 2017 Cuma 23:41
Cezaevinde linç iddiasına savcılıktan açıklama
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BALIKESİR Adliyesi’nin resmi internet sitesinden Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu'nca yapalın açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“29 Aralık 2017 günü bazı yayın organlarında çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekli görülmüş olup, Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 01 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen ölüm olayına ilişkin olarak Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma işlemlerine başlanılmış, Ceza İnfaz Kurumu görevlileri ve olayın failleri olabileceği değerlendirilen koğuş sakini hükümlü ve tutuklular ile ilgili yürütülen soruşturma sonucunda bir kısım ceza infaz kurumu görevlileri hakkında Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 24 Kasım 2017 tarihinde verilmiştir. Bu karara karşı müştekiler, vekili tarafından 04 Aralık 2017 tarihinde yapılan itiraz üzerine Balıkesir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ceza infaz kurumu personeli hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verilmiştir. Olayda kastı veya ihmali olduğu düşünülen ceza infaz kurumu personeli ile belirlenen diğer şüpheliler hakkında Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017/1 sayılı soruşturma halen devam etmektedir. Soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
CezaeviLinçBalıkesir
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