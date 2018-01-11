Cezaevi firarisini kovalayan polis memuru, kendi silahıyla vuruldu

Yaralı memur, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan K.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlının 5030. Sokak'ta görülmesi üzerine "dur" ihtarında bulunan Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosunda görevli polis memuru K.T., havaya uyarı ateşi açtı. Ancak kaçmayı sürdüren zanlıyı kovalamaya devam eden K.T., dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü sırada silahı ateş alan polis memuru, başından ağır yaralandı.

İzmir'de firari sanığı yakalamak isteyen polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu. Alınan bilgiye göre, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Ömer K.'nın Karabağlar ilçesi Peker Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri zanlıyı aramaya başladı.

İZMİR 'DE polis in "dur" ihtarına uymayarak kaçan cezaevi firari sini yakalamak isterken yüksekten düşen polis memuru, kendi silahının ateş almasıyla ağır yaralandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.