Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
İnci gibi dişler için 9 yöntem
İnci gibi dişler için 9...
Yatak odasına bu çiçeği koyan erkekler yaşadı!
Yatak odasına bu çiçeği koyan...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 11 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Cezaevi firarisini kovalayan polis memuru, kendi silahıyla vuruldu

İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan cezaevi firarisini yakalamak isterken yüksekten düşen polis memuru, silahının ateş almasıyla yaralandı

Cezaevi firarisini kovalayan polis memuru, kendi silahıyla vuruldu

İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan cezaevi firarisini yakalamak isterken yüksekten düşen polis memuru, silahının ateş almasıyla yaralandı

11 Ocak 2018 Perşembe 18:48
Cezaevi firarisini kovalayan polis memuru, kendi silahıyla vuruldu
banner404

İZMİR'DE polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan cezaevi firarisini yakalamak isterken yüksekten düşen polis memuru, kendi silahının ateş almasıyla ağır yaralandı.

İzmir'de firari sanığı yakalamak isteyen polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu. Alınan bilgiye göre, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Ömer K.'nın Karabağlar ilçesi Peker Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri zanlıyı aramaya başladı.

POLİS MEMURUNUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Zanlının 5030. Sokak'ta görülmesi üzerine "dur" ihtarında bulunan Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosunda görevli polis memuru K.T., havaya uyarı ateşi açtı. Ancak kaçmayı sürdüren zanlıyı kovalamaya devam eden K.T., dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü sırada silahı ateş alan polis memuru, başından ağır yaralandı.

Yaralı memur, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan K.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan Ömer K. ise Karabağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İzmirCezaeviFirariPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuvalette gizli kamera şoku! Sapık işletmeci herkesi böyle izlemiş
Tuvalette gizli kamera şoku! Sapık işletmeci herkesi böyle izlemiş
Köyde korku dolu gece! Çatılar uçuştu, evden dışarıya çıkamadılar
Köyde korku dolu gece! Çatılar uçuştu, evden dışarıya çıkamadılar
Hastanede skandal görüntüler! Hemşire yeni doğan bebeği...
Hastanede skandal görüntüler! Hemşire yeni doğan bebeği...

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim