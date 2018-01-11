Cezaevi firarisini kovalayan polis memuru, kendi silahıyla vuruldu

İZMİR'DE polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan cezaevi firarisini yakalamak isterken yüksekten düşen polis memuru, kendi silahının ateş almasıyla ağır yaralandı.
İzmir'de firari sanığı yakalamak isteyen polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu. Alınan bilgiye göre, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Ömer K.'nın Karabağlar ilçesi Peker Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri zanlıyı aramaya başladı.
POLİS MEMURUNUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Zanlının 5030. Sokak'ta görülmesi üzerine "dur" ihtarında bulunan Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosunda görevli polis memuru K.T., havaya uyarı ateşi açtı. Ancak kaçmayı sürdüren zanlıyı kovalamaya devam eden K.T., dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü sırada silahı ateş alan polis memuru, başından ağır yaralandı.
Yaralı memur, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan K.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yakalanan Ömer K. ise Karabağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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