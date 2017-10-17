Cezaevi firarisi yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, 8 ayrı suçtan aranması olan Erol Ç. isimli bir şahsın Yenişehir ilçesinin Toprakocak Mahallesinde saklandığı tespit edildi. Yenişehir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şahsı saklandığı evlerde yakalamak için Cumhuriyet savcılığından arama izni alarak operasyon başlattı. Yapılan operasyonda ekipler arama yaparken kaçmaya çalışan Erol Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Erol Ç.’nin ‘Hırsızlık, hükümlünün ve tutuklunun kaçması’ gibi 8 ayrı suçtan aranması olduğu belirlendi. Kaçak zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bursa H tipi cezaevine gönderildi.