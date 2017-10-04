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Cezaevi firarisi kovalamaca ile yakalandı

Gaziantep'te polisin kovalamaca sonucu yakaladığı araçta bulunan şahsın cezaevi firarisi olduğu ve 24 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, şahsın üzerinde ise uzaktan kumandalı araç anahtarı şeklinde hassas terazi ele geçirildi

Cezaevi firarisi kovalamaca ile yakalandı

Gaziantep'te polisin kovalamaca sonucu yakaladığı araçta bulunan şahsın cezaevi firarisi olduğu ve 24 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, şahsın üzerinde ise uzaktan kumandalı araç anahtarı şeklinde hassas terazi ele geçirildi

04 Ekim 2017 Çarşamba 14:38
Cezaevi firarisi kovalamaca ile yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Gaziantep'te kiralık araçla seyir halinde bulunan ve polisin dur ihtarına uymayan sürücüsü açıklanmayan 27 DP 627 plakalı bir araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Şahinbey Emniyet Müdürlüğü Yıldırım ekipleri, tarafından Yeditepe Mahallesi 65 Sokak'ta kıstırılan araç durdurulurken, araç içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin ismi öğrenilemezken, diğerinin ise Vanlı Fikret lakaplı 30 yaşındaki Fikret M. olduğu belirlendi. Polisin ilk sorgusunda Fikret M.'nin 24 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 8 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Ekipler, cezaevi firarisi olduğu belirlenen Fikret M.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Araçta suikast mermisi ele geçirildi

Polis ekipleri, el koydukları araçta yaptığı aramada ise uzaktan kumandalı araç anahtarı şeklinde bir adet hassas terazi, 10 adet suikast mermisi, 150 gram ateş buz olarak tabir edilen uyuşturucu maddesi, 100 gram esrar maddesi ve bir adet tabanca ele geçirdi.
Anahtar şeklinde hassas terazi

Ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada ise yedek anahtara benzeyen alet buldu. Aletin aracı kumanda etmediğini görünce şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede aletin uzaktan kumandalı anahtar şeklinde yapılan bir hassas terazi olduğunu belirledi. Hassas terazinin gizlenmesi için düşünülen yöntem polisleri de şaşırttı.
İlk aramanın ardından araç, detaylı arama için Emniyet otoparkına çekildi. 

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepŞahinbey Emniyet Müdürlüğü
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