Cezaevi firarisi, ablasını tüfekle vurdu

EDİNİLEN bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak'ta meydana gelen olayda, yaklaşık 1.5 ay önce açık cezaevinden firar eden B.G., aralarındaki husumet nedeniyle uzun süredir görüşmediği ablası H.T.'nin Ensar Sokak'taki evine gitti. H.T., tartıştığı kardeşi B.G.'ye kendisini ihbar edip, yakalatacağını söyledi. Duruma sinirlenen B.G., montunun altından çıkardığı ruhsatsız av tüfeğiyle H.T.'nin bacaklarına 1 el ateş etti. H.T., saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanırken, silah sesi üzerine eve gelen komşuları B.G.'nin elinden tüfeği aldı. Paniğe kapılan B.G. olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ise çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.T., ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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