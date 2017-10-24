Çevreci çiftin ‘vahşi’ isyanı

ANTALYA Alakır Vadisi’nde 14 yıldan bu yana HES’lere karşı mücadele eden Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti, yaşadıkları alanın hemen yanındaki araziyi satın alıp yeraltı su kaynağını kepçeyle kazarak engelleyen HES şirketi nedeniyle 1.5 haftadır susuz. Günlük beslenme ihtiyaçlarını bahçelerinde yetişen ürünlerle karşılayan çift, yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan ve eğimli yolu olan Alakır Nehri’nden bidonlarla su taşıyor. Bu suyla bulaşık, banyo, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan çift çamaşırı da yine nehir suyuyla yıkıyor. Nehirden doldurdukları bidonlarla yaklaşık 200 metre yokuş yukarı taşımak zorunda olan çift, su haklarının gasp edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvuracak. Nehir suyunu korumaya çalışırken kaynak suları da kesilen çift, yaşananları şöyle özetledi:

Onların zararını görmedik



“Evimizin hemen arkasında bir tilki yuvası var. Tilkinin de iki yavrusu. Koskocaman bir yaban domuzu var direkt yaşam alanımızın içinde. Evimizin tam dibinde zehirli bir engerek yılanı var. Arada evimizin içine giren yarasalar var. Her yer zaten akrep ve çeşit çeşit büyüklü küçüklü örümcek dolu. Karşı yamaçta kurtlar, etrafta yaban kedileri, nehrin yanında karşılaştığım porsuklar ve yavruları, tepemizde dolanan şahinler, kartallar. Bunca yıldır birlikte yaşıyoruz. Bir tekinden bile en ufak bir zarar gelmedi bize. Tehdit bile hissetmedik, hissettirmediler de. Bir gün HES’çi insanlar geldi. Bir insanın bu HES’çi insanlara, su kaynağımızın hemen arkasındaki ata yadigarı toprağını satası geldi. HES’çi insanlar da kepçe ile kaynak suyumuzu kesti. Sorsalar evet doğa çok korkunç, hayvanlar çok ürkütücü, tehlikeli ve çok vahşi.”