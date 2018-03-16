Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Çete lideri soygun parasıyla düğün yaptı

İstanbul'da soygun yapan 18 kişilik çete çökertildi, çete liderinin soygun parasıyla düğün yaptığı ortaya çıktı

Çete lideri soygun parasıyla düğün yaptı

İstanbul'da soygun yapan 18 kişilik çete çökertildi, çete liderinin soygun parasıyla düğün yaptığı ortaya çıktı

16 Mart 2018 Cuma 17:47
Çete lideri soygun parasıyla düğün yaptı
banner404

İSTANBUL'DA 36 iş yerinden 5 milyon liralık soygun yapan 18 kişilik bir hırsızlık şebekesi çökertildi. Yakalanan çetenin lideri H.D.'nin hırsızlıktan elde ettiği paralarla düğün diğer elemanların ise gece alemi yaptığı tespit edildi. Güngören'de bulunan bir tekstil firmasına 30 Kasım 2017 tarihinde dağcılık malzemesi kullanarak giren hırsızlar firmanın kasasinda bulunan 2 milyon 500 bin lira para ile ziynet eşyalarını alarak kaçtı

İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri hirsizları yakalamak için güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemelerde eşkâllarını belirlediği hırsızlık şebekesinin üyelerinun kimliklerine ulaşmak için soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan 3 buçuk aylik teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şebeke üyelerinden 7'si yapılan ara operasyonlarla yakalanıp gözaltına alınırken, şebeken elebaşılarınında arasında bulunduğu diğer üyelerinin yakalanması için geçtiğimiz hafta 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlsrda çete lideri H.D. ve Ö.S. ile birlikte 11 şüpheli de daha yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu, soygunlarda kullanılan balyoz ve hırsızlıklardan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

36 OLAY, 5 MİLYON VURGUN

Gözaltına alınan şebeke üyeleri geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Sorguya alınan çete üyelerinin önceden keşif yaptıkları iş yerlerine gece saatlerinde girdikleri öğrenildi .Soygun yaptıkları Güngören'deki bir tekstil firmasına da girmek için dağcılık malzemeleri kullandıkları ve birbirlerinin üzerine çıkarak binaya girdikleri ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucu toplam 36 adresten hırsızlık yaptığı belirlenen sebekenin, balyoz ve çekiçlerle kapıları kırarak çok sayıda is yerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.. 36 işyerinden 5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edien şebekenin üyelerinini kudminin hirsızlıktan elde ettikleri paraları şans oyunlarında, bazılarının gece hayatında harcadığı öğrenilirken çete lideri H.D. nin ise çaldığı paralarla geçtiğimiz ay düğün yapip evlendiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSoygunçeteDüğün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kargocu kılığına girdiler! Yaşlı kadının önce ellerini bağlayıp...
Kargocu kılığına girdiler! Yaşlı kadının önce ellerini bağlayıp...
FETÖ'den 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası
FETÖ'den 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası
11 gündür kayıptı! Cansız bedenini bakın nerede buldular?
11 gündür kayıptı! Cansız bedenini bakın nerede buldular?

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim