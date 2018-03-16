Çete lideri el koyduğu parayla düğün yaptı

İSTANBUL'DA 36 iş yerinden 5 milyon liralık soygun yapan 18 kişilik bir hırsızlık şebekesi çökertildi. Yakalanan çetenin lideri H.D.'nin hırsızlıktan elde ettiği paralarla düğün diğer elemanların ise gece alemi yaptığı tespit edildi. Güngören'de bulunan bir tekstil firmasına 30 Kasım 2017 tarihinde dağcılık malzemesi kullanarak giren hırsızlar firmanın kasasinda bulunan 2 milyon 500 bin lira para ile ziynet eşyalarını alarak kaçtı

İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri hirsizları yakalamak için güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemelerde eşkâllarını belirlediği hırsızlık şebekesinin üyelerinun kimliklerine ulaşmak için soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan 3 buçuk aylik teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şebeke üyelerinden 7'si yapılan ara operasyonlarla yakalanıp gözaltına alınırken, şebeken elebaşılarınında arasında bulunduğu diğer üyelerinin yakalanması için geçtiğimiz hafta 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlsrda çete lideri H.D. ve Ö.S. ile birlikte 11 şüpheli de daha yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu, soygunlarda kullanılan balyoz ve hırsızlıklardan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

36 OLAY, 5 MİLYON VURGUN

Gözaltına alınan şebeke üyeleri geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Sorguya alınan çete üyelerinin önceden keşif yaptıkları iş yerlerine gece saatlerinde girdikleri öğrenildi .Soygun yaptıkları Güngören'deki bir tekstil firmasına da girmek için dağcılık malzemeleri kullandıkları ve birbirlerinin üzerine çıkarak binaya girdikleri ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucu toplam 36 adresten hırsızlık yaptığı belirlenen sebekenin, balyoz ve çekiçlerle kapıları kırarak çok sayıda is yerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.. 36 işyerinden 5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edien şebekenin üyelerinini kudminin hirsızlıktan elde ettikleri paraları şans oyunlarında, bazılarının gece hayatında harcadığı öğrenilirken çete lideri H.D. nin ise çaldığı paralarla geçtiğimiz ay düğün yapip evlendiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.